В Смоленске две больницы вернутся к плановому режиму работы. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

В областном центре к привычному режиму работы возвращаются больница медицинской реабилитации на улице Шевченко и отделение терапевтического профиля областной клинической больницы, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Алексей Островский. Первое медучреждение заработает уже с 1 апреля, второе ровно через месяц - с 15 апреля. В стационарах лечебных организаций уже приступили к полной санитарной обработке и дезинфекции помещений.

- Круглосуточная стационарная помощь пациентам с коронавирусной инфекцией организована на базе 12 учреждений здравоохранения региона, где развернуто 1171 койко-место. Для сравнения – в январе такую помощь оказывали 22 учреждения. За это время свою профильную деятельность возобновили 8 медицинских организаций, - отметил глава региона.

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