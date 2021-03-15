«Единая Россия» инициировала создание рабочей группы по решению проблем «СпецАвто». Фото: пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Предложение изучить, как работает «СпецАвто», и что необходимо сделать, чтобы повысить производительность, было озвучено на заседании фракции «Единая Россия».

«Эта зима с большим количеством осадков наглядно показала, что у предприятия есть проблемы, ему сложно эффективно и своевременно справляться с уборкой города, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко. - В феврале ситуация была очень сложной, нам пришлось привлекать к расчистке снега различные ресурсы, в том числе обращаться к предпринимательскому сообществу для выделения спецтехники. Чтобы этого избежать в последующем, нужно разобраться, чем необходимо помочь предприятию, как организовать работу «СпецАвто» более эффективно, чтобы смолянам было комфортно находиться в городе и передвигаться по его улицам».

От «Единой России» в состав рабочей группы войдут Владимир Бурдули, Евгений Павлов, Евгений Рудак, Павел Самусенков, Николай Шумейко. Представителям других фракций также было предложено присоединиться к работе в этом направлении.