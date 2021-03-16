Смолянка обокрала посетителя бара. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел в одном из заведений областного центра.

- Мужчина отдыхал в баре и на некоторое время оставил без присмотра на столе свой телефон стоимостью 16 тысяч рублей. Вернувшись, он обнаружил его отсутствие на прежнем месте, а, проверив карманы висевшей на спинке стула куртки, понял, что также пропали 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Опрос свидетелей и изучение камер видеонаблюдения помогли установить подозреваемую в краже. Ей оказалась 39-летняя посетительница.

Вернуть владельцу вещи и деньги не удалось – женщина уже успела все продать, а деньги потратить.

Ранее смолянин сел в тюрьму на 4 года за продажу наркотиков. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.