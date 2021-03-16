Смоленская области вернула деньги за ремонт 49 ФАПов. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Смоленской области удалось вернуть 228 млн рублей, выделенных на реализацию программы и замену 49 старых ФАПов на новые, сообщает пресс-служба администрации региона. Пункты планируют достроить в 2021 году.

В настоящее время в региональном Департаменте по здравоохранению находится на проверке 39 комплектов документов на уже готовые ФАПы, и как только проверка завершится и в случае выявленных нарушений, они будут своевременно устранены, созданная комиссия оперативно приступит к приемке объектов. Кстати, 8 объектов уже полностью готовы к приемке и соответствующая процедура начнется буквально на днях.

Также отмечается, что работы по устранению недостатков поставщиком идет более оперативно.

Губернатор Алексей Островский на состоявшемся по этому вопросу совещании отметил, что «наша главная задача – не только выполнить определенные федеральным центром задачи, но, прежде всего, создать комфортные и благоприятные условия для получения смолянами доступной, профессиональной медицинской помощи на селе – там, где в ней крайне нуждаются».

Кроме того, помимо 49 ФАПов в регионе появятся еще пять – они будут быстровозводимыми, а не объектами капитального строительства, как предыдущие 49.

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