Несколько человек пострадали в ДТП в Вяземском районе. Фото: 67.mchs.gov.ru.

Несколько человек пострадали в ДТП в Вяземском районе недалеко от деревни Кайдаково, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Столкнулись Chevrolet Cruze и Land-Rover.

Авария произошла в 22.37 15 марта 2021 года.

- На место вызова выезжала автоцистерна ПСЧ № 12, 2 человека личного состава, - сообщили в ведомстве.

Дополнительной информации о характере полученных участниками аварии травм пока не сообщается.

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