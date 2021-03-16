Смолянин получил условный срок и штраф более 3 млн рублей. Фото: из архива "КП".

В Смоленске местный житель получил 4 года лишения свободы условно и штраф более 3 миллионов рублей. Кроме того, в течение трёх лет мужчина не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Условное наказание смолянин получил с учетом смягчающих обстоятельств - помощи следствию, малолетних детей, состояния здоровья семьи и наличия наград.

Мужчину осудили за посредничество при передаче взятки в крупном размере, сообщают в пресс-службе Ленинского суда.

Читай также:

Смолянин, который незаконно трудоустраивал мигрантов, попытался дать взятку инспектору (подробнее).