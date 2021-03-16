Крышу остановки общественного транспорта отремонтировали в Смоленске. Фото: Смоленский городской Совет.

Крышу остановки общественного транспорта у ТЦ «Атмосфера» отремонтировали в Смоленске. Восстановить остановочный пункт удалось оперативно.

- Увидев информацию о разрушении крыши остановочного павильона у ТЦ «Атмосфера» в одном из смоленских СМИ, тут же обратился с просьбой о ремонте в Администрацию Ленинского района, а также проконтролировал ход восстановительных работ, – отметил депутат горсовета, председатель комиссии по законности, регламенту и этике Михаил Радченков.

Народный избранник отмечает, что, если у жителей столицы региона возникают такого или иного рода проблемы, за решением можно обращаться в приёмную депутата по улице Николаева, дом 5 или по телефону 33-03-32.

Ранее стало известно, что Смоленская области вернула деньги за ремонт 49 ФАПов. Пункты планируют достроить в 2021 году.