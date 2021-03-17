В Соловьиной роще в Смоленске ведется строительство школы на 1100 мест

В Смоленске строят новую школу. Фото: Smoladmin.ru.

Строительство школы на 1100 мест в Соловьиной роще осуществляется в рамках проекта “Образование”, инициированного Владимиром Путиным. Строительство и сроки введения в эксплуатацию образовательного учреждения постоянно контролируются Алексеем Островским.

Как сообщает пресс-служба администрации города, основное здание школы будет состоять из трех строений - административно-хозяйственного корпуса, блоков старших и младших классов. Также на территории учреждения будет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В новой школе будет создана доступная среда для маломобильных граждан.

Цена данного контракта - около 1 млрд рублей. На данный момент выполнена почти половина всех работ, 30 ноября 2021 года школу уже должны сдать.

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