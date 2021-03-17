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Общество17 марта 2021 11:56

Смоленскую областную больницу оштрафовали на 150 тысяч рублей

Медучреждение нарушило рекомендации при оказании помощи пациентам
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленскую областную больницу оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Промышленный районный суд Смоленска привлек к административной ответственности Областную больницу. Медучреждение оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции ( СOVID-19)" от 26.10.2020.

Нарушения были допущены при оказании помощи пациенту, который впоследствии погиб.

Ранее мы писали о том, что два человека погибли, один ранен в ДТП на трассе «Вязьма-Калуга».