Смоленскую областную больницу оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Промышленный районный суд Смоленска привлек к административной ответственности Областную больницу. Медучреждение оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции ( СOVID-19)" от 26.10.2020.
Нарушения были допущены при оказании помощи пациенту, который впоследствии погиб.
Ранее мы писали о том, что два человека погибли, один ранен в ДТП на трассе «Вязьма-Калуга».