Два человека погибли, один ранен в ДТП на трассе «Вязьма-Калуга»

Два человека погибли, один ранены в ДТП на трассе «Вязьма-Калуга». Фото: из архива "КП".

Стали известны подробности аварии в Вяземском районе, в которой столкнулись Chevrolet Cruze и Land-Rover, передают в ГИБДД РФ по Смоленской области. По информации ведомства, водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и совершил столкновение со второй машиной. В результате оба водителя 1975 и 1980 года рождения скончались. А пассажир Land-Rover 1972 года рождения получила травмы.

Напомним, авария произошла 15 марта, в районе 22.00 на 11 километре автодороги «Вязьма-Калуга».

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