Депутат смоленского райцентра подал в суд на коллегу из-за видео. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Гагаринской районной Думы обратился в суд с иском о признании видео, размещенного в соцсетях другим депутатом, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию. Слуга народа требовал от коллеги удаления видео, опровержения сведений и компенсации за моральный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Смоленского областного суда, в Интернете было размещено отредактированное видео с заседания постоянной комиссии по социальным вопросам Гагаринской районной Думы. В данном видеоматериале, по мнению истца, содержатся недостоверные сведения, порочащие его честь и достоинство. Согласия на использование своего изображения он также не давал.

- Истец, являясь депутатом представительного органа местного самоуправления, должен учитывать публичный характер сферы своей деятельности, поскольку избираясь на данную должность, он добровольно согласился быть объектом общественной дискуссии и повышенной критики. Использование видеоматериала с открытого заседания комиссии с изображением истца не может рассматриваться как распространение порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, - говорится на сайте Смоленского областного суда.

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