Количество коек для заболевших коронавирусом сокращается в Смоленской области. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Смоленской области продолжается сокращение коечного фонда для лечения заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19. С отделением для пациентов с COVID-19 «попрощались» и в Хиславичской ЦРБ. В палатах, где оказывалась помощь заболевшим коронавирусом, провели дезинфекцию и косметический ремонт.

Ранее к штатному режиму работы вернулись Смоленская областная психиатрическая больница и роддом, расположенный на улице Кирова в Смоленске. В апреле к ним должны присоединиться Больница медреабилитации и отделение терапевтического профиля областной клинической больницы.

Как сообщил губернатор Алексей Островский, для оказания круглосуточной стационарной помощи пациентам с коронавирусом в регионе развернуто 1171 койко-место. Этого количества с запасом хватает в текущей эпидемиологической обстановке.

Ранее мы публиковали актуальные новости по коронавирусу в регионе на 17 марта.