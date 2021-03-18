В Смоленске холодную воду отключат на один день из-за ремонта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Смоленске холодную воду отключат на один день – 18 марта – из-за ремонта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В зону отключения попадают следующие адреса:
ул. Маршала Жукова, д. 21,
Рабочий пер., д. 2 (детский сад «Жемчужина»),
ул. Тухачевского, д. 1, 3¸ 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
ул. Коммунистическая, д. 13,
ул. Большая Советская, д. 20, 22, 24, 28/16, 29/1, 30/11, 31, 33, 35, 37, 39/11, 41/18, 43, 43а,
ЦТП № 42, ЦТП № 73.
Коммунальщики обещают провести работы до вечера – точного времени включения ресурса не сообщается.
- Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды, - предупреждают смолян.
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