В Смоленске холодную воду отключат на один день из-за ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленске холодную воду отключат на один день – 18 марта – из-за ремонта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В зону отключения попадают следующие адреса:

ул. Маршала Жукова, д. 21,

Рабочий пер., д. 2 (детский сад «Жемчужина»),

ул. Тухачевского, д. 1, 3¸ 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

ул. Коммунистическая, д. 13,

ул. Большая Советская, д. 20, 22, 24, 28/16, 29/1, 30/11, 31, 33, 35, 37, 39/11, 41/18, 43, 43а,

ЦТП № 42, ЦТП № 73.

Коммунальщики обещают провести работы до вечера – точного времени включения ресурса не сообщается.

- Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды, - предупреждают смолян.

Ранее власти рассказали о ходе строительства школы в Соловьиной роще.

Читай также:

Крышу остановки общественного транспорта отремонтировали в Смоленске (подробнее).