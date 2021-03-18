Смолянин уговорил несовершеннолетнюю знакомую хранить наркотик. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области задержали двух жителей деревни Мушковичи Ярцевского района - 26-летнего мужчину и несовершеннолетнюю девушку. В кармане куртки девушки был обнаружен пакетик с неизвестным веществом. Впоследствии экспертиза установила, что внутри наркотик.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что подозреваемый заранее знал, что его знакомой нет 18 лет, но уговорил взять наркотики на хранение.

- Отделом №3 следственного управления УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», - отметили в ведомстве.

Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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