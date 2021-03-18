В Смоленске размер премии имени Юрия Гагарина вырос вдвойне. Фото: Мария ЛЕНЦ

Премия будет вручаться за успехи в учёбе и научно-исследовательскую работу; высокие спортивные результаты; достижения в творческой деятельности и активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации.

Председатель комиссии по социальной сфере городского парламента Раиса Дижиченко сообщила, что решение принято единогласно. За первое место юные лауреаты будут получать по 10000 рублей, за второе – по 8000 рублей, за третье – по 6000 рублей.

Напомним, на утвердили инициативу фракции «Единая Россия» касаемо премий имени М. К. Тенишевой и М. И Глинки. За творческие достижения учащиеяя могут получить до 10000 рублей.

Ранее прозвучала инициатива смоленских детей-инвалидов обучающихся на дому обеспечить бесплатным питанием. Родители смогут получить паек или деньги на выбор.