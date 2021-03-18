В Смоленской области в этом году планируют ввести в сельхозоборот 16,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель. Фото: администрация Смоленской области.

По словам главы региона, в этом году объём господдержки на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий (по вовлечению земель в сельхозоборот) превысит 140 миллионов рублей. И сельхозпроизводители активно пользуются финансовыми возможностями.

Причём Смоленская область стала первым регионом Российской Федерации, который начал оказывать господдержку в 2021 году, - по поручению губернатора приём документов на получение данной субсидии стартовал с 1 февраля. Это на месяц раньше, чем в году предыдущем.

«Проблема введения в сельхоз-оборот неиспользуемых земель является сегодня крайне актуальной. Убеждён в том, что «беспризорные» земли должны «работать» по назначению, а не зарастать кустарником. Регулярно поднимаю на федеральном уровне вопросы ужесточения наказания в отношении недобросовестных землевладельцев и внесения изменений в действующее законодательство», - подчёркивает глава региона.

Понимая важность этой работы, власти стараются ежегодно увеличивать объёмы господдержки на возмещение части затрат при проведении культуртехнических мероприятий,

И такой подход приносит свои плоды. Только за два последних года в регионе в сельхозоборот вернулись более 37 тысяч гектаров залежных земель. Они более не пустуют, как раньше, а активно используются аграриями.

Сейчас трём заявителям, которые рекультивировали около 700 гектаров сельсхозугодий, уже предоставлены средства на сумму около 9 миллионов рублей, что составляет 70% от понесённых ими затрат.