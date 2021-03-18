46-летняя до смерти забила мать бельевой вешалкой. Фото: из архива "КП".

Инцидент произошел в одной из квартир домов на станции Игоревская Холм-Жирковского района 11 января 2021 года, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В ведомстве говорят, что у старушки не было шансов выжить - ее нетрезвая дочь не менее 26 раз ударила свою мать. В ход шла бельевая вешалка и другие бытовые предметы. Медики установили, что пенсионерка умерла от тупой травмы головы через несколько дней.

- Обвиняемая признала вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть, - сообщили в региональном СКР. - Обвиняемая признала вину. Уголовное дело передано в суд.

Читай также:

Смолянин уговорил несовершеннолетнюю знакомую хранить наркотик (подробнее).