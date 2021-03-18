В Рославле мужчина получил химический ожог глаза после ссоры с соседом. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области конфликт соседей закончился возбуждением уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по региону. К полицейским поступило сообщение из медицинской организации Рославля, в котором сообщалось, что один из местных жителей получил химический ожог глаза.

Впоследствии выяснилось, что травму мужчина получил после ссоры с соседом - 1969 года рождения. На допросе подозреваемый объяснил свой поступок неприязненными отношениями.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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