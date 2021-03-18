В Смоленской области супруги из-за сына поставили дома тревожную кнопку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В один из дней кнопка понадобилась – 3 февраля мужчина снова пришел в гости к родителям в нетрезвом состоянии и те ему не открыли. Тогда он перепрыгнул через забор и пытался проникнуть в дом.

- Испуганные родители нажали тревожную кнопку и через некоторое время на место приехал наряд полиции. Когда подъехала полицейская машина, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Мужчину пытались успокоить, но он

оказал сопротивление. Пострадал один из сотрудников - представитель власти получил удар кулаком в область плеча, а полицейскому-водителю группы задержания повредил форменное обмундирование, - сообщила Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Задержанный признал вину. Уголовное дело передано в суд.

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