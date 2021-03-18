Новые изменения в Указ о повышенной готовности внесли в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолянам старше 65 лет снова продлили срок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности до конца марта. Очередные изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внесли в Смоленской области. Поправки в документ накануне подписал губернатор Алексей Островский.

Что касается послабления режима для остальных категорий людей, а также предприятий и точек общепита, то для них все запреты остаются в силе.

Ранее «КП» писала о стабилизации ситуации с заболевшими в Смоленской области. Количество коечного фонда в учреждениях, перепрофилированных ранее под ковидные госпитали, сокращается.

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