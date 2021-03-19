В Смоленской области 850 ветеранов труда получат прибавку к пенсии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Планируется внести поправку в статью 7 областного закона «О звании «Ветеран труда Смоленской области». Таким образом, меру соцподдержки смогут получить больше людей, чем в настоящее время.

- Сегодня неработающие ветераны труда, если их размер среднедушевого дохода не превышает 12000 рублей, получают прибавку к пенсии в 523,57 руб. Концепция нового закона направлена на улучшение условий предоставления ветеранам труда меры соцподдержки путем увеличения размера среднедушевого дохода, применяемого для предоставления ежемесячной выплаты, до 29346 рублей, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: smoloblduma.ru.

Инициатива изменений в областной закон принадлежит фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе. Расходы на дополнительную поддержку ветеранов составят более 5 млн рублей.

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