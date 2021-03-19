Более 1000 тонн удобрений получат бесплатно аграрии Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленской области ПАО «Дорогобуж» безвозмездно выделит 100 сельхозпроизводителям региона 300 тонн азофоски и 725 тонн аммиачной селитры. Такой договор был заключён в результате личного обращения губернатора Алексея Островского к производителю удобрений.

Как сообщают в пресс-службе администрации Смоленской области, отгрузка начнется уже 3 апреля. При этом вывоз органики, выделенной для предприятий, будет организован вне очереди.

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