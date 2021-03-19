Игорь Ляхов передал средства индивидуальной защиты врачам областной больницы. Фото: smolensk.er.ru.

Средства индивидуальной защиты привезли в ковидный корпус Смоленской областной клинической больницы утром. Уже через пару часов их наденут врачи «красной зоны», которые борются с инфекцией.

Игорь Ляхов передал средства индивидуальной защиты врачам областной больницы. Фото: smolensk.er.ru.

По словам главного врача Ларисы Волынец, дополнительные средства индивидуальной защиты действительно необходимы медучреждению. «Нам заранее сказали, что «Единая Россия» привезет нам их, поэтому сэкономленные средства мы смогли направить на закупку лекарств для пациентов. Помощь партия оказывает не в первый раз и не только нашей больнице. И мы очень благодарны за это», - подчеркнула врач.

В конце 2020 года секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов передал медикам пульсоксиметры, глюкометры, тонометры и расходные к ним материалы. Тогда лидер смоленских единороссов попросил подготовить список того, что еще необходимо приобрести для работы врачей.

«Несмотря на то, что снижается количество заболевших, мы с коллегами продолжаем поддерживать смоленскую медицину. В ближайшее время вместе с председателем комитета областной Думы по социальной политике Ольгой Васильевой организуем круглый стол по обсуждению вопросов постковидного периода. Проблем много и их надо решать, как с участием бюджетных, так и внебюджетных средств», - уверен Игорь Ляхов.

Единороссы уже год помогают врачам справляться с болезнью. За личные средства депутатов и сторонников партии приобретают защитные костюмы, маски, перчатки, антисептики. Значительная сумма была направлена на обеспечение автотранспортом врачей. Их доставляли от дома до работы и обратно. С декабря единороссы организовали горячее питание для медиков ковидного госпиталя на Кирова. Праздничные обеды к 8 марта доставляли и медицинскому персоналу Смоленской областной больницы.

«Спасибо врачам, которые в этот трудный период, порой и сами заболевая, продолжают трудиться и спасать жизни смолян», - подчеркнул Игорь Ляхов.