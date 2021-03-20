Конфликт между односельчанами закончился возбуждением уголовного дела под Смоленском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Новодугинском районе. В правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что чуть не погиб от рук собутыльника.

Мужчины мирно выпивали и общались, когда один из них неожиданно стал вести себя агрессивно, а позже и выхватил топор и попытался зарубить своего друга.

К счастью, потерпевшему удалось сбежать, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. После обращения в полицию подозреваемого удалось задержать. Им оказался безработный житель Новодугинского района 1973 года рождения, который ранее неоднократно был судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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