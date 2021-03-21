После массового отравления школьников в Смоленской области возбудили уголовное дело

Школьники массово отравились в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №2 поселка Верхнеднепровский Смоленской области дети массово отравились школьным питанием. В период с 19 по 20 марта в медучреждения района с симптомами кишечной инфекции обратились 19 учеников, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 8 из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

- Есть дети начальных классов, которые пришли со школы с болью в животе и рвотой, - пишет местная жительница в одном из местных пабликов ВКонтакте.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также прокурор Смоленской области дал указание о проведении проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере оказания услуг по обеспечению питанием обучающихся во всех образовательных учреждениях Дорогобужского района.

Ранее мы писали о том, что конфликт между односельчанами закончился возбуждением уголовного дела под Смоленском.