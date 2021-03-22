В Смоленской области мужчина отлупил сестру деревянной палкой. Фото; из архива "КП".

Инцидент произошел в Руднянском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, 34-летняя жительница посёлка Голынки пожаловалась на брата, с которым у нее произошла ссора. По словам смолянки, поругавшись, мужчина схватил деревянный брусок и ударил ее по руке. Врачи оценили полученные травмы как средней степени тяжести.

Обидчик - неработающий 35-летний местный житель задержан. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.

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