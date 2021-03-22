На 22 марта новый коронавирус выявили на 8 территориях Смоленской области. Фото; из архива "КП".

За минувшие сутки COVID-19 выявили в 8 муниципальных образованиях. Больше всего заболевших в областном центре - +34 , на втором и третьем месте Починок (+8) и Рославль (+7), сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. В остальных населенных пунктах зафиксировали не более 5 новых случаев заражения.

В данный момент под наблюдением врачей на Смоленщине находится 3714 человек, из них 3003 - в режиме самоизоляции, а 711 смолян лечатся в больницах.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» сообщала, что Игорь Ляхов передал средства индивидуальной защиты врачам областной больницы. В медучреждении все еще находятся больные COVID-19.