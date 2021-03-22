Состояние здоровья отравленных смоленских детей не вызывает опасений. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Состояние здоровья отравленных смоленских детей не вызывает опасений у врачей. Госпитализированные дети без отрицательной динамики, сообщили в департаменте здравоохранения Смоленской области.

Напомним, на прошлой неделе в школе №2 поселка Верхнеднепровский Смоленской области дети массово отравились школьным питанием. В период с 19 по 20 марта в медучреждения района с симптомами кишечной инфекции обратились 24 ребенка. 10 человек госпитализированы – двое получают лечение в Сафоновской ЦРБ, 8 – в Дорогобужской.

Состояние здоровья отравленных смоленских детей не вызывает опасений. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

В ведомстве отмечают, что у детей наблюдалась повышенная температура и признаки кишечной инфекции.

Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления. Ситуацию взял под личный контроль глава региона.