В центре Починка Аллею Героев ждёт реконструкция. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В центре Починка планируют благоустроить Аллею Героев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За 10 лет существования мемориала просел грунт, а под стелами начало рушиться основание. Деньги на реконструкцию направят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-проект мемориала предусматривает один центральный вход. По бокам установят две группы со стелами, на которых будут увековечены имена починковцев - Героев социалистического труда. Как рассказали в районной администрации, стелы создадут своеобразный образ крыльев. Для маломобильных людей в южной части поставят пандус. Также будет установлена новая лестница с пятью ступенями, заменят брусчатку и обустроят газоны. Более строгий облик мемориалу придаст новая подсветка.

Глава района Александр Голуб предложил создать вокруг Аллеи Героев зелёную изгородь, которая отгородит мемориал от железной дороги. Озеленение предложили провести на общественных началах - с помощью субботников.

Организацию, которая проведет все работы, выберут с помощью конкурса. Завершить благоустройство планируют к Дню города в августе.

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