Более 130 млн рублей направят на нацпроект «Культура» в Смоленской области в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации региона.

В рамках нацпроекта планируют сделать косметический ремонт в 7 сельских домах культуры. Речь идет о Дорогобужском, Гагаринском, Руднянском, Смоленском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах. Также 8 школ искусств для детей отремонтируют в Вяземском, Гагаринском, Ельнинском, Рославльском и Сычёвском районах, сообщает администрация региона. Школы в Смоленске и Десногорске будут обеспечены музыкальными инструментами и учебниками.

Кроме того, районную библиотеку в Сафонове планируют переоснастить. А в Десногорске, Ельне и Рославле собираются создать виртуальные концертные залы.

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