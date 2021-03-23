Смоленский Оперштаб по борьбе с COVID-19: вакцина "Спутник Лайт" может поступить в оборот уже в апреле-мае

Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в оборот уже в апреле-мае. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, уже в апреле-мае 2021 года в оборот может поступить вакцина "Спутник Лайт". Об этом стало известно в ходе тематического совещания у президента.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания препарата уже завершены, а необходимые для регистрации документы готовы.

Упрощенная вакцина предполагает однократное введение препарата и рассматривается в качестве временного решения для тех стран, которые в разгар пандемии стремятся защитить жизнь и здоровье как можно большего числа граждан.

- "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V", он создается фактически для быстрой вакцинации населения, а также дает возможность использовать для вакцинации переболевших, у которых уже есть определенный иммунитет к COVID-19, но его надо поднять, - цитирует издание РИА Новости директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ранее мы о том, что на 22 марта новый коронавирус выявили на 8 территориях Смоленской области.