На 10 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус

На 10 территориях Смоленской области выявлен коронавирус. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новые случаи заражения коронавирусом были обнаружены на 10 территориях Смоленской области на момент 22 марта. Большинство случаев пришлось на областной центр (+23), далее по списку идут Починок (+12) и Гагарин (7).

На остальных территориях зафиксировано по 5 и меньше новых случаев заболевания: Ельня (+5), Сафоново (+4), Рославль (+4), Велиж (+2), Хиславичи (+2), Демидов (+1), Глинка (+1).

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, сутки ранее в регионе 3556 человек находились под медицинским наблюдением. Из них 2838 - в режиме самоизоляции, 718 - в стационаре.

Ранее мы писали о том, что вакцина "Спутник Лайт" может поступить в оборот уже в апреле-мае.