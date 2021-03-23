Стала известна причина массового отравления школьников в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области установило причину массового отравления школьников в школе №2 поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района.

По итогам проверки организации питания школьников выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые могли стать причиной появления эпидемического очага, сообщает пресс-служба ведомства.

У 3-х пострадавших детей и 3-х контактных, а также в 2-х смывах на пищеблоке обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа. По этой причине в школе объявлены каникулы до 31 марта текущего года. В отношении индивидуального предпринимателя - организатора питания - приняты административные меры о временном запрете деятельности с последующим направление в суд на административное приостановление деятельности.

Также стало известно, что в отношении ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ" начато административное производство по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и проведены заседания санитарно-эпидемиологических комиссий района и области.

Главному врачу Дорогобужской ЦРБ выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Эпидрасследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что состояние здоровья отравленных смоленских детей не вызывает опасений.