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Происшествия23 марта 2021 12:30

Смолянин чуть не ушел под лед вместе со снегоходом

Пришлось бросать технику и спасаться
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".

Пресс-служба смоленского Пожарно-спасательного центра рассказала об опасном случае, произошедшем накануне со смолянином. В деревне Красная горка Катынского сельского поселения во время катания на снегоходе рядом с рекой Днепр, мужчина въехал на воду. Техника сразу же начала тонуть. К счастью, он успел выбраться на берег, а техника стремительно пошла ко дну.

Водолазы аварийно-спасательного отряда пожарно-спасательного центра подняли снегоход из воды и передали хозяину.

Ранее мы писали о том, что стала известна причина массового отравления школьников в Смоленской области.

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