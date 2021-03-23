В исправительную колонию в Смоленской области пытались пронести 8 телефонов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В исправительную колонию №2 УФСИН России по Смоленской области пытались провезти 8 телефонов, аксессуары к ним и две колоды игральных карт.

Запрещенные к использованию на территории исправительного учреждения предметы были ухищренным способом спрятаны в ходовой части автомобиля ГАЗель, которая заезжала на территорию колонии. Посылку обнаружил старший инструктор-кинолог ИК-2 прапорщик внутренней службы Иван Костюченков с помощью служебной немецкой овчаркой по кличке Джек, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

В настоящее время по факту обнаружения запрещенных предметов сотрудниками УФСИН России проводится проверка.

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