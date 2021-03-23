Под Смоленском водитель пытался дать взятку, чтобы провезти нелегалов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ранее судимый 40-летний москвич перевозил 4 иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. Автомобиль остановили на 338-м километре автодороги М-1 в Смоленской области.

Водитель настойчиво просил полицейского не привлекать его к ответственности за нарушение миграционного законодательства и предложил взятку, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Указание сотрудника ГИБДД на недопустимость противоправных действий не остановили мужчину, и он положил между сидениями 5 000 рублей. Полицейский сообщил о данном факте в дежурную часть.

В отношении водителя транспортного средства возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Ранее мы писали о том, что в исправительную колонию в Смоленской области пытались пронести 8 телефонов.