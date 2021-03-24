Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1924 марта 2021 8:17

150 смолян привились новой вакциной «Спутник Лайт»

Все привитые чувствуют себя хорошо
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

150 смолян привились новой вакциной «Спутник Лайт».

Фото: Мария ЛЕНЦ

150 человек в Смоленской области уже привились новой вакциной от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19 ссылаясь на Смоленский Центр клинических исследований. По словам специалистов, все привитые граждане чувствуют себя хорошо.

Тем временем клиническое исследование препарата «Спутник Лайт» продолжается. Ещё полсотни человек планируется привить новой однокомпонентной отечественной вакциной в начале следующего месяца, со 2 по 10 апреля.

Ранее мы писали о том, что на 10 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус.