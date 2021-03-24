150 смолян привились новой вакциной «Спутник Лайт». Фото: Мария ЛЕНЦ

150 человек в Смоленской области уже привились новой вакциной от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19 ссылаясь на Смоленский Центр клинических исследований. По словам специалистов, все привитые граждане чувствуют себя хорошо.

Тем временем клиническое исследование препарата «Спутник Лайт» продолжается. Ещё полсотни человек планируется привить новой однокомпонентной отечественной вакциной в начале следующего месяца, со 2 по 10 апреля.

Ранее мы писали о том, что на 10 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус.