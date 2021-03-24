Пропавшую 37-летнюю Екатерину Садкеевич ищут в Смоленской области. Фото: ПСО "Сальвар".

Пропавшую 37-летнюю Екатерину Садкеевич из села Павловка Унечского района Брянской области ищут в Смоленской области. Екатерина Андреевна не выходит на связь с родными уже три дня.

Пропавшую 37-летнюю Екатерину Садкеевич ищут в Смоленской области. Фото: ПСО "Сальвар".

- Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8-910-782-01-72 Нюра67 (Анна), 102 или 8-800-700-54-52, - пишут добровольцы ПСО «Сальвар» в соцсетях.

Приметы женщины в ориентировке ниже.

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