В Смоленске установщик окон переделал работу по решению суда. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Приставы вынудили предпринимателя устранить недостатки, допущенные при монтаже пластикового окна в Смоленске. Мужчине запретили выезжать из страны, проводить регистрационные действия с имуществом и наложили штраф. Только тогда он понял всю серьезность ситуации и устранил недочеты, сообщает УФССП России по Смоленской области. В частности, отремонтировал окно, установил подоконник и заделал монтажные швы

- Предприниматель заключил договор подряда с заказчиком. После выполнения работ было видно, что стеклопакет имел механические повреждения, а сам монтаж произведен с нарушениями требований безопасности. Но добровольно устранять недостатки предприниматель не захотел. И тогда заказчик обратился в суд, - сообщили в ведомстве.

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