В Смоленской области 25 марта школьникам покажут фильм «Подольский курсанты». Фото: из архива "КП".

Кино расскажет о подвиге курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Студенты Подольских училищ - артиллерийского и пехотного получили приказ оборонять Ильинский рубеж. На поле боя тогда направили 3500 курсантов и командиров. Ценой своей жизни солдаты помогли остановить вражеские силы.

Фильм покажут во всех муниципалитетах региона 25 марта. Школьники увидят картину о любви и настоящей дружбе во время войны, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

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