Летняя оздоровительная кампания в Смоленской области начнется 1 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Летняя оздоровительная кампания в Смоленской области предварительно начнется 1 июня. Детей планируют принять 204 организации, где смоляне смогут не только отдохнуть, но и оздоровиться.

В администрации региона отмечают, что начать свою работу только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного региональным Управлением Роспотребнадзора.

А 25 марта школьникам покажут фильм «Подольский курсанты». Учащиеся увидят картину о любви и дружбе.