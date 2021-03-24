В Смоленске памятник истории и культуры «Теремок» получит деньги на реставрацию. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области будут выделены деньги на реконструкцию памятника истории и культуры «Теремок», расположенном в историко-архитектурном комплексе в поселке Талашкино. Памятник построен в 1901 году.

Проектная документация согласована, сообщает Главное управление Смоленской области по культурному наследию.

Ранее в Талашкино был отремонтирован Храм Святого Духа. Основные работы прошли в 2017 году.

Сегодня комплекс привлекает туристов своей ухоженностью и красотой, ежегодно там проводятся массовые мероприятия. Последним из которых стала Масленица.

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