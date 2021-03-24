В Смоленской области мужчина оплатил 3 млн рублей долга по налогам. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области руководитель организации-должника долгое время тянул с оплатой налогов и у него накопилось около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Зная об обязательствах, мужчина игнорировал уведомления приставов и не приходил на назначенные встречи.

Тогда, чтобы взыскать необходимую сумму, должнику вручили требование об аресте его BMW. Смолянин и здесь попытался идти наперекор - он демонстративно отказался подписывать бумаги. Тем не менее, машину все же доставили на специализированную стоянку.

И тогда перспектива остаться без иномарки побудила руководителя оплатить налоговую задолженность.

- Гражданин изыскал необходимую сумму и оплатил задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, меры принудительного характера отменены, - отметили в УФССП.

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