Дополнительный поезд свяжет Смоленск и Архангельск в майские праздники. Фото: пресс-служба МЖД,

В период майских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №204М/203Я Смоленск – Архангельск, сообщает пресс-служба компании.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области - Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, а также в Можайске, Москве, Вологде, Ярославле.

Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Важно!

В поездах дальнего следования принимается комплекс противоэпидемических мер для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады