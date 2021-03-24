Новые 1600 доз вакцины «Спутник V» получили смоляне. Фото: из архива "КП".

Очередная партия вакцины от коронавируса доставлена в Смоленскую область. 1600 из 35 тыс. доз «Спутника V» жители региона уже получили, сообщает пресс-служба администрации области.

В области организовано 34 пункта, где можно поставить прививку - они работают в 24 районных и межрайонных больницах, во всех поликлиниках областного центра и в клинике «РЖД-медицина». Также дополнительные пункты вакцинации открыты на базе Озерной районной больницы №1 в Духовщинском районе и в организации «Медекс Смоленск».

Прививки делают и в выходные дни. Встать на очередь на вакцинацию можно на портале Госуслуг или, позвонив по номеру 122.

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