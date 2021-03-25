Пожарную часть построят в Холм-Жирковском районе. Фото: группа "Смоленская область" ВКонтакте.

В селе Боголюбово Холм-Жирковского района построят пожарную часть. Станцию возведут на территории Батуринского дома-интерната для престарелых и людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба администрации региона. Под помещение для пожарной техники реконструируют часть здания котельной.

В 2021 году разработают проектно-сметную документацию и проведут государственную экспертизу. Строительство начнется в 2022 году.

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