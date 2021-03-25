За сутки пятеро смолян перевели мошенникам более 680 тысяч рублей. Фото: из архива "КП".

За сутки в Смоленской области мошенники похитили более 680 тысяч рублей у пятерых смолян, передает пресс-служба УМВД по региону.

61-летней жительнице Гагарина позвонил неизвестный и сказал, что работает в банке. Лжесотрудник убедил женщину, что на неё незаконно пытаются “повесить” кредит в размере 103 тысяч. Когда смолянка спросила, как помешать аферистам, ей предложили перевести деньги на «безопасный» счёт. Женщина поверила собеседнику. После того, как операция была совершена, звонивший перестал выходить на связь.

Аналогичная ситуация произошла с 64-летним жителем Руднянского района. Мужчина, желая отменить операцию по оформлению кредита, перевел мошенникам 200 тысяч рублей.

Еще 63-летнему жителю деревни в Смоленском районе звонили злоумышленники. Желая уберечь накопления от атак, пенсионер перевел на чужой счет 65 тысяч рублей. Четвертый случай произошел в областном центре. 55-летний местный житель продиктовал аферистам реквизиты банковской карточки. После с нее списали более 215 тысяч.

А пятая пострадавшая - 35-летняя смолянка - решила купить шубу через сайт в интернете. Женщина связалась с продавцом и, обсудив условия сделки, перевела ему 48 тысяч. Получив сумму, «продавец» заблокировал свой аккаунт и перестал выходить на связь.

В настоящее время по всем фактам проводится проверка.

Читай также:

В Смоленской области мужчина оплатил 3 млн рублей долга по налогам (подробнее).