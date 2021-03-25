В Смоленске женщина украла мощи из храма Преподобного Серафима Вырицкого и спрятала в овраге. Фото: из архива "КП".

Инцидент произошёл накануне. Женщина задержана и даёт показания, сообщили в УМВД по региону.

По её словам, она хотела залезть в ящик с пожертвованиями, но не смогла вскрыть замок. Тогда решила забрать мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского.

В полицейском ведомстве отмечают, что подозреваемая уже попадала в поле зрения правоохранителей.

Украденное найдено в овраге рядом с храмом.

- В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.

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