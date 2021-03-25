В Смоленской области мужчина спас соседку из пожара. Фото: пресс-служба МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошел рано утром - в районе шести утра - 25 марта в Велиже, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Частный дом на улице Восточной загорелся, когда его хозяйка - 74-летняя женщина - спала. Не понимая что происходит пенсионерка проснулась, но из-за едкого дыма не могла найти выход из дома. На помощь пришел сосед - он с улицы увидел и бросился на помощь.

К моменту прибытия пожарных, огнем были охвачены кровля и хозяйственная постройка рядом с домом. Огонь удалось потушить, но строение выгорело.

Хозяйку дома осмотрели прибывшие к месту происшествия медики, от госпитализации она отказалась.

Одна из возможных причин пожара - электротехническая.

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