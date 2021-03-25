Поиски 14-летней девочки закончились дракой с полицией. Фото: из архива "КП".

Инцидент произошел 28 августа 2020 года в Сафонове. 14-летняя местная жительница ушла из дома, не сообщив ничего родным. Через некоторое время к ее поискам подключились полицейские.

- Ребенок был обнаружен в подъезде одного из домов города в компании нетрезвого 18-летнего смолянина, сообщает пресс-служба СУ СК по Смоленской области.

На требование пройти в отдел полиции, парень оказал сопротивление - пытаясь вырваться, молодой человек потянул на себя начальника МВД России «Сафоновский», в результате чего тот упал на землю. Затем обвиняемый придавил сотрудника коленом и три раза ударил рукой по телу.

Также в ходе проверки был установлен еще один факт нарушения со стороны задержанного - месяц ранее - утром 20 июля - подозреваемый вместе со знакомыми украл несколько бутылок коньяка и виски из продуктового магазина.

Свою вину смолянин полностью признал. Дело направлено в суд.

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